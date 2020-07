Meunier attacca Leonardo: «Ha detto cose false. Non ho rifiutato nulla» (Di giovedì 16 luglio 2020) Thomas Meunier ha parlato qualche giorno dopo l’ufficialità del suo passaggio al Borussia Dortmund: le sue parole Thomas Meunier ha parlato qualche giorno dopo l’ufficialità del suo passaggio al Borussia Dortmund. Le sue parole all’agenzia di stampa tedesca Deutschen Presse-Agentur’. «Ha detto che io avrei rifiutato la proroga del contratto in scadenza il 30 giugno, ma non è così. Voglio chiarirlo: Leonardo non ha mai cercato di raggiungere un accordo con la BVB, figuriamoci con me. Voleva che giocassi gratis». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Meunier attacca Meunier attacca Leonardo dopo l'addio al PSG: "E' stato scorretto, non ho rifiutato nulla" TUTTO mercato WEB Meunier attacca Leonardo: «Ha detto cose false. Non ho rifiutato nulla»

Thomas Meunier ha parlato qualche giorno dopo l’ufficialità del suo passaggio al Borussia Dortmund. Le sue parole all’agenzia di stampa tedesca Deutschen Presse-Agentur’. «Ha detto che io avrei rifiu ...

La Champions League finora: Paris Saint-Germain

La stagione in dieci parole: difesa solida e attacco stellare: sarà finalmente l'anno giusto? Primo classificato Gruppo A Paris - Real Madrid 3-0 (Di María 14' 33', Meunier 90'+1 ...

Thomas Meunier ha parlato qualche giorno dopo l’ufficialità del suo passaggio al Borussia Dortmund. Le sue parole all’agenzia di stampa tedesca Deutschen Presse-Agentur’. «Ha detto che io avrei rifiu ...La stagione in dieci parole: difesa solida e attacco stellare: sarà finalmente l'anno giusto? Primo classificato Gruppo A Paris - Real Madrid 3-0 (Di María 14' 33', Meunier 90'+1 ...