Maria De Filippi sbarca in Rai: il 25 novembre con la Ferilli e la Mannoia contro la violenza sulle donne (Di giovedì 16 luglio 2020) Maria De Filippi approda in Rai, sarà la madrina di una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Maria De Filippi sbarcherà per la prima volta in Rai per una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. A rivelare la notizia ci ha pensato Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai Al fianco dell’amatissima conduttrice ci saranno due ... Leggi su nonsolo.tv

rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - davidemaggio : Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai 1 #PalinsestiRai - maaywemeetagain : Interrompo il network per questa notizia dell’ultima ora: Maria De Filippi condurrà una trasmissione sulla Rai con… - Friezagirl1 : RT @perchetendenza: 'Maria De Filippi': Perché il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sbarcherà su @RaiUno… - Ally1304 : Pensate alla potenza di un programma condotto da Maria De Filippi, Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli contro la vio… -