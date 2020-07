**Maltempo: sindaco Palermo, ‘chiedo scusa a tutti i palermitani’** (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) – “Chiedo scusa a tutti i palermitani”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, incontrando i giornalisti a Palazzo delle Aquile dopo il violento nubifragio di ieri sulla città. Alla domanda dei giornalisti su chi pagherà i danni alle auto, Orlando dice: “Occorre un accertamento di responsabilità. Vogliamo garantire ristoro ai cittadini”. L'articolo **Maltempo: sindaco Palermo, ‘chiedo scusa a tutti i palermitani’** Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Palermo, 16 lug. (askanews) - "Il responsabile il sindaco della citt. Io rispondo di fronte ai cittadini per i disagi che hanno subto. E devo manifestare l'apprensione per le eventuali vittime ad oggi ...Un intervento da 730 mila euro nel parmense per realizzare una cassa di espansione, e impedire al materiale solido di scendere a valle, eliminando i rischi di esondazione del torrente Tarodine, che at ...