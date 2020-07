La sentenza a favore di Apple potrebbe innescare finalmente una riforma fiscale europea (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella stessa settimana in cui la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di non aiutare le società che hanno legami con i paradisi fiscali, la Corte generale di Giustizia europea ha annullato la multa di 13 miliardi di euro comminata da Bruxelles ad Apple. La multinazionale di Cupertino era accusata di aver goduto di un regime fiscale agevolato in Irlanda. Perché la Corte ha dato ragione ad AppleSecondo i giudici lussemburghesi la decisione su Apple era sbagliata «perché la Commissione non è riuscita a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di un vantaggio anti concorrenziale». Quindi la tassazione allo 0,005% che ha fruttato 13 miliardi di euro di benefici fiscali alle due società irlandesi di ... Leggi su linkiesta

DataMediaHub : Vista la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea a favore di Apple e dell'Irlanda nel loro appello contro un ord… - lacittanews : Ue, esaminiamo sentenza, valutiamo altri passi. BRUXELLES - Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisi… - InfoCanini : @mtrigilia @RaiNews Ma non è l'esecutivo che decide se c'è stata o no colpa del gestore. La separazione dei poteri… - Finoallafine321 : RT @EnricoTurcato: La sentenza a favore del #City (riammesso alle coppe europee) è vergognosa e crea un precedente pericoloso. Le norme f… - soccorsocostit1 : La Sentenza attinente ai vitalizi è arrivata alle 20:30 di sera e si è detto che lavoravano con il favore delle ten… -

Ultime Notizie dalla rete : sentenza favore La sentenza a favore di Apple potrebbe innescare finalmente una riforma fiscale europea Linkiesta.it