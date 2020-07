Juventus, Sarri perplesso? I tifosi lo sono ancora di più... (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

capuanogio : #Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequent… - juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - capuanogio : La #Juventus fa venire mille domande senza che ci sia tempo per tentare di trovare le risposte. Anche su #Sarri p… - MarNelant : Nelle ultime 5 partite la #Juventus ha fatto 8 punti, 6 con Toro e Genoa, 0 col Milan e 2 con Atalanta e Sassuolo..… - NetworkInquirer : RT @pisto_gol: Per la prima volta quest’anno dopo il gol del 2:0 ho visto una Juventus senza idee e senza gioco, dominata dal Sassuolo e sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sarri

La Juventus sarebbe vicina a perdere la pazienza con Maurizio Sarri: Andrea Agnelli, come riportato da Calciomercato.it, sarebbe profondamento deluso dal rendimento della squadra nelle ultime ...La Juventus commette l'ennesimo passo falso e la situazione di Maurizio Sarri è in bilico: tutte le ipotesi per il futuro È un momento ...