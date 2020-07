Juventus, escluse lesioni muscolari per Chiellini e Bentancur (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus si è messa subito al lavoro all’indomani del pareggio per 3-3 contro il Sassuolo che ha fatto emergere ancora una volta i difetti dei bianconeri. Lunedì sera arriva la Lazio in uno scontro fondamentale e dopo un giovedì all’insegna dell’allenamento, nella giornata di venerdì riposo per tutti, per poi ritrovarsi sabato pomeriggio ancora a Vinovo. E intanto, dal J Medical buone notizie sul fronte infortunati, visto che Bentancur e Chiellini non hanno riportato lesioni muscolari. Leggi su sportface

La Juventus si è messa subito al lavoro all’indomani del pareggio per 3-3 contro il Sassuolo che ha fatto emergere ancora una volta i difetti dei bianconeri. Lunedì sera arriva la Lazio in uno scontro ...

La Juventus si è messa subito al lavoro all’indomani del pareggio per 3-3 contro il Sassuolo che ha fatto emergere ancora una volta i difetti dei bianconeri. Lunedì sera arriva la Lazio in uno scontro ...Attraverso il report dell'allenamento odierno dal sito ufficiale della Juventus arriva il report degli esami medici a cui sono stati sottoposti sia Rodrigo Bent ...