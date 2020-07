Illecito sportivo: prosciolte A. S. Bisceglie e A. S. D. Siracusa (Di venerdì 17 luglio 2020) La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, all’esito della Camera di consiglio, ha accolto parzialmente il deferimento presentato dalla Procura Federale condannando il calciatore Giordano Maccarone – e con lui anche Marco Palermo - per aver alterato il risultato di alcune gare relative alla stagione sportiva 2018/19. Sono state invece prosciolte dall’accusa di responsabilità oggettiva le società A.S. Bisceglie e A.S.D. Siracusa.Giordano Maccarrone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bisceglie, ha ricevuto una squalifica di 4 anni e cinquantamila euro di ammenda per aver posto in essere atti diretti ad alterare il normale svolgimento delle gare Trapani-Bisceglie (13 ottobre 2018, Girone C Campionato di Lega Pro), ... Leggi su itasportpress

