Getafe-Atletico Madrid: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Correa e Carrasco con Diego Costa (Di giovedì 16 luglio 2020) Nonostante il rosso a Mario Hermoso a inizio secondo tempo e nonostante una partita molto buona del Betis, l’Atletico ha vinto alla vecchia maniera nell’ultima sfida coi Verdiblancos: Oblak e difesa solida, una zuccata di Diego Costa su piazzato nell’unica vera occasione creata da quando era sopraggiunta l’inferiorità numerica. La Champions è quindi diventata realtà … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

