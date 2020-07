Formula 1, Toto Wolff non si fida della Red Bull: “in Ungheria saranno molto difficili da battere” (Di giovedì 16 luglio 2020) Archiviata la doppia gara austriaca con due vittorie, la Mercedes adesso si prepara per il Gran Premio d’Ungheria con l’obiettivo di calare il tris. Pool/Getty ImagesToto Wolff ha applaudito la sua squadra per i risultati ottenuti in Stiria, rendendo merito ai suoi uomini direttamente dal sito ufficiale del team: “Spielberg negli ultimi anni non ci ha dato ottimi risultati, quindi è bello andare in Ungheria dopo due vittorie e tanti punti. Ci siamo impegnati a fondo per trovare le migliori soluzioni per l’affidabilità per le tre gare e c’è stato un impressionante sforzo a livello di squadra per arrivare in tempo. A questo si è associato il grande lavoro del team in pista, che alla fine domenica ci ha premiato con una doppietta”. Bryn ... Leggi su sportfair

Più sfumata e meno integralista la posizione di Toto Wolff: “Non bisogna giudicare nessuno in ... il primo exploit. Nella storia della Formula 1 non ci sono altri casi di compagni di team che ...

Secondo GP dell’anno, seconda vittoria e prima doppietta della stagione. Il back-to-back in terra austriaca ha sorriso alla Mercedes che hanno ribadito la superiorità del pacchetto uomo-macchina rispe ...

