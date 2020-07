De Magistris: Soltanto a Napoli Tangenziale a pagamento. Problema da affrontare (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ci auguriamo che prima o poi il tema della Tangenziale venga affrontato”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, rispondendo ai cronisti su eventuali riflessi della decisione del Governo su Autostrade per l’Italia anche per quanto riguarda la Tangenziale di Napoli.”Abbiamo una serie di clamorose ingiustizie in questa città – ha spiegato de Magistris – qui abbiamo l’unica Tangenziale d’Italia a pagamento, l’unica in cui non riusciamo a capire con certezza dove vanno i soldi che i napoletani pagano”. De Magistris ha ricordato di aver “sentito tante volte ‘basta concessioni’, poi tutto questo non si è tradotto mai in azioni concrete. ... Leggi su ildenaro

