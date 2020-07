Coronavirus: +76 guariti nelle ultime 24 ore in Piemonte, a Novara ancora oslo 4 ricoverati (Di giovedì 16 luglio 2020) Foto di repertorio Sono 31522, +7 rispetto a ieri , di cui 5 sono asintomatici, le persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di ... Leggi su novaratoday

Sono 31522 (+ 7 rispetto a ieri, di cui 5 sono asintomatici. Dei 7, 4 sono screening, 1 contatto di caso e 2 con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così s ...