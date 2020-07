Conte in partenza per Bruxelles "E' il rush finale, affiliamo le armi" (Di giovedì 16 luglio 2020) "Ringrazio la ministra Bonetti che ha promosso questo importante evento. Sono in partenza per Bruxelles e stiamo affinando vorrei dire affilando le armi, ma mi sembra una metafora impropria, stiamo affinando lo studio dei dossier per questo rush finale, speriamo sia proficuo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Galleria d'Arte moderna per la presentazione del documento 'Donne per un nuovo rinascimento'. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterTorino, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Affaritaliani : Conte in partenza per Bruxelles: 'Rush finale, affiliamo le armi' - fisco24_info : Conte scherza: 'In partenza per Bruxelles affiliamo le armi' : Il premier: 'Stiamo affinando lo studio dei dossier… - capo_redattore : @InterCM16 Ps. Non sono tra quelli che caccerebbe Conte o sarebbe contento di una sua partenza. - DavideTavazza : Autostrade, l'Iri e la falsa partenza di Conte. Parla La Malfa - @Formiche.net -

Ultime Notizie dalla rete : Conte partenza Conte scherza: "In partenza per Bruxelles affiliamo le armi" Adnkronos Cosa chiede l’Italia al Consiglio europeo sul Recovery Fund

Fare presto e bene. Senza alcun compromesso. Si può riassumere così la richiesta che l’Italia porterà avanti al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, andrà ...

Vertice Ue: Recovery Fund verso un taglio da 100 miliardi

Venerdì a Bruxelles inizia il vertice (forse) decisivo sul piano di aiuti e per l’Italia la strada è in salita – L’Olanda chiede “condizionalità forti” per l’erogazione dei fondi e il potere di veto s ...

Fare presto e bene. Senza alcun compromesso. Si può riassumere così la richiesta che l’Italia porterà avanti al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, andrà ...Venerdì a Bruxelles inizia il vertice (forse) decisivo sul piano di aiuti e per l’Italia la strada è in salita – L’Olanda chiede “condizionalità forti” per l’erogazione dei fondi e il potere di veto s ...