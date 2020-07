Birra dell’Eremo è ancora Presidio Slow Food (Di giovedì 16 luglio 2020) Birra dell’Eremo selezionato nella Guida alle Birre d’Italia 2021, unico e primo birrificio artigianale in Umbria ad aver ottenuto la chiocciola Slow Food Le soddisfazioni non mancano a Birra dell’Eremo, da sempre inserito nella “Guida alle Birre d’Italia” che ottiene in questo 2021 la famosa “chiocciola”, ambito Presidio Slow Food. Giunta alla settima edizione, la Guida… L'articolo Birra dell’Eremo è ancora Presidio Slow Food Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

