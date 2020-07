Ape24 – Lo smart-working secondo gli americani (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIngrassati, ingobbiti e con una faccia da zombie. secondo lo studio della società americana DirectApply saremo tutti così dopo 25 anni di smart-working. Una prospettiva poco edificante, considerato che il cambio di abitudini – secondo la ricerca – tenderà a consegnarci diverse patologie e sintomi: occhi arrossati o infiammati, obesità, problemi di calvizie, spalle gobbe, pancia. Un disastro. Nonostante questo il partito di chi preferisce lavorare da casa è piuttosto nutrito. E a dire il vero neanche si capisce come sia possibile elaborare una proiezione su qualcosa senza tener presente lo stile di vita di ciascun lavoratore. C’è chi, ad esempio, evitando lo spostamento in ufficio in questi mesi ha potuto ritagliarsi più ... Leggi su anteprima24

