Adesso Airbnb ti fa allenare insieme a un campione olimpico (Di giovedì 16 luglio 2020) Airbnb prosegue nel proprio percorso di rilancio fatto di esperienze online, lanciando una serie di appuntamenti a tema olimpico che ti consentiranno di avere una guida d’eccellenza: un atleta olimpico o paralimpico. Pensa di poter imparare a tirare di spada con Rossella Fiamingo, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro e prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile, oppure di entrare in un velodromo virtuale con Elia Viviani, ciclista velocista e medaglia d’oro a Rio 2016 per cercare di carpirne i segreti e le tecniche. Ma questi due campioni sono soltanto la punta di un iceberg chiamato Festival delle Esperienze Online Olimpiche e Paralimpiche, che ospiterà più di 100 esperienze online in tutto il mondo. L’evento comincerà il 24 luglio, lo stesso ... Leggi su gqitalia

