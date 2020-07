Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 15 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI Roma PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LAGHETTO INVECE SULLA PONTINA UN MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ZONA PROPRIO A POMEZIA PER LAVORI SULLA VIA DEI CASTELLI RomaNI CI SONO CODE TRA LA PONTINA E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA A SABAUDIA CHIUSA LA MIGLIARA47 BRACCIO APPIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL DALL’INTERSEZIONE CON L’APPIA A VIA DEL MURILLO A VITERBO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DI ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Cassino - Coda A1 Roma-Napoli Coda in uscita a Cassino per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai