Valter Longo: "La dieta mima-digiuno un jolly nelle terapie contro il tumore al seno" (Di mercoledì 15 luglio 2020) La dieta mima digiuno potrebbe presto affiancare le terapie standard nella cura del cancro. In particolare potrebbe aiutare i pazienti in cui la risposta alla terapia ormonale non è più adeguata o chi soffre a causa degli effetti secondari della chemioterapia. Oggi la rivista Nature pubblica i risultati di un nuovo studio internazionale coordinato da Valter Longo (IFOM) e da Alessio Nencioni, del Dipartimento di Medicina Interna del Policlinico San Martino - Università di Genova; i dati raccolti su 36 pazienti all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e all’Istituto Nazionale Tumori di Milano da Filippo De Braud e Claudio Vernieri. “Siamo ad una svolta. La dieta potrebbe avere un ruolo chiave nel trattamento del ... Leggi su huffingtonpost

Cura del cancro al seno, ecco come incide l'alimentazione

Studio del San Martino, semi-digiuno vegetale può aiutare cura del tumore al seno

