Uomini e Donne, pugnalato fuori la discoteca muore ex tronista (Di mercoledì 15 luglio 2020) È morto sul colpo l’ex tronista 31enne di Uomini e Donne, l’intera famiglia del daiting show è in lutto; è stato accoltellato fuori una discoteca. L’ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne, Dani Menjibar è stato pugnalato fuori una discoteca a Valencia. La tv e il mondo del gossip sono senza parole, Dani era infatti molto amato dal pubblico spagnolo. A dare la tragica notizia Telecinco, la versione iberica del nostrano Canale 5 per Mediaset Espagna. Uomini e Donne in lutto Foto: Instagram @menjibarandreuSono ancora in corso le indagine per la morte di Dani Menjibar, l’ex ... Leggi su chenews

