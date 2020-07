Tenet: svelata la durata del film di Christopher Nolan (Di mercoledì 15 luglio 2020) svelata la durata di Tenet: a sorpresa il misterioso thriller internazionale non sarà tra i film più lunghi firmati da Christopher Nolan. La durata di Tenet, nuova misteriosa pellicola diretta da Christopher Nolan, è stata svelata e, a sorpresa, il thriller spionistico non è tra le opere più lunghe del regista inglese visto che dura due ore e mezzo. Tenet vede la star John David Washington nei panni del Protagonista, misterioso agente segreto il quale entra a far parte di un'associazione nota come Tenet che ha il compito di sventare una minaccia globale peggiore della Terza Guerra Mondiale. Il cast include Robert Pattinson, Elizabeth ... Leggi su movieplayer

