Spal – Inter: pronostico e probabili formazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) La 33a giornata della Serie A vedrà andare in scena il match Spal – Inter. Il 16/07 la Spal che si trova in una situazione disperata dovrà fare uno sforzo immane. La salvezza per quanto improbabile è ancora possibile, ma il match che aspetta i ferraresi è davvero complicato. L’Inter di Antonio Conte è tornato a vincere nell’incontro con il Torino. I nerazzurri hanno vinto il match in rimonta con il risultato di 3 – 1. Vi invito a leggere qui la cronaca della partita. I tre punti sono stati fondamentali a livello psicologico per la squadra di Milano. Nel caso di vittoria mercoledì alle 21:45 salterebbero al secondo posto. Il campionato ormai è agli sgoccioli e ogni partita è una finale per le squadre in campo. Spal – ... Leggi su sport.periodicodaily

