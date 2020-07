Recovery fund, Conte alla Camera: «Sugli aiuti Ue no a compromessi al ribasso» – Video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio)«Mai come oggi possiamo affermare che l’Italia ha contribuito in misura decisiva a orientare le risposte che l’Europa è chiamata a prendere». A parlare è Giuseppe Conte, che ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio. «La crisi di Coronavirus è senza precedenti, quindi richiede misure straordinarie. Per questo motivo il Consiglio europeo non può mancare in questo obiettivo di portata epocale, bisogna rilanciare l’economia europea. Solo uniti riusciremo a rendere l’Europa forte e protagonista nel mondo. Risposte nazionali sarebbero inefficaci» ha aggiunto. «Se alcuni Paesi dovessero soccombere alla crisi, i Paesi più ricchi non ne avranno ... Leggi su open.online

