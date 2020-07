Raffaella Fico nuovo amore, giovane ma dal cognome imponente (FOTO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Raffaella Fico, tenerezze e baci con un giovane di famiglia ricca Raffaella Fico sempre più bella e sexy è stata beccata da Alfonso Signorini ottenendo la copertina del giornale che andrà in tutte le edicole a partire da giorno 15 luglio. Raffaella ha un nuovo amore che arriva dopo la storia con Mario Balotelli e quella con Alessandro Moggi. Adesso la donna e sta con Giulio Fratini, uno dei talenti under 30, erede di una famiglia nobile e facoltosa. Il nonno del ragazzo è il fondatore del marchio di jeans Rifle, il padre è proprietario della catena di alberghi wtb hotels. Possiede una collezione di orologi, la più grande al mondo. Tutti gli esemplari di cui è in possesso, insieme raggiungono il valore ... Leggi su kontrokultura

