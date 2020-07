Nella chat The Shoah Party si mostravano anche immagini live di violenze su minori (Di mercoledì 15 luglio 2020) La vicenda della chat sul deep web The Shoah Party era nota già a partire dallo scorso anno, quando la procura di Siena aveva avviato un’indagine partendo da alcuni messaggi che due 17enni – un ragazzo e una ragazza – si stavano scambiando proprio per parlare delle esperienze in questo gruppo. Inizialmente, si pensava che fosse la classica chat con contenuti pedopornografici, la maggior parte dei quali associati anche a simbolismi legati al nazifascismo. LEGGI anche > Pedopornografia e razzismo online, in un gruppo Whatsapp messaggi tra giovani di 13 e 19 anni The Shoah Party, come funzionava la chat pedopornografica Era stata una mamma di Siena che, notando il materiale all’interno dello smartphone del ... Leggi su giornalettismo

illusioneottica : RT @isadoralarosa: Caspita! la verità di Giarrusso sulle chat dei social contro il @Mov5Stelle e il governo ha fatto insorgere i colpevoli.… - isadoralarosa : Caspita! la verità di Giarrusso sulle chat dei social contro il @Mov5Stelle e il governo ha fatto insorgere i colpe… - rukiokinawa : ma praticamente siete attivi ovunque tranne nella mia chat e poi venite a dirmi che siete impegnati ???? -