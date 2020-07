'Ndrangheta in Veneto: 33 arresti e 3 milioni sequestrati (Di mercoledì 15 luglio 2020) La 'Ndrangheta in Laguna. Sono 33 gli arresti eseguiti in Veneto dalle prime luci del giorno di oggi in un blitz messo a segno dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros).Gli arrestati dovranno difendersi, a vario titolo, da una sfilza di accuse: associazione di tipo mafioso, traffico di droga, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, favoreggiamento, turbata libertà degli incanti e violazione delle leggi sulle armi. Tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Gli indagati sono in tutto un centinaio. Il blitz del Ros è stato supportato dai carabinieri dell'Arma territoriale di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria. Nell’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia e denominata Taurus, sono stati anche ... Leggi su blogo

