Milano, sit-in contro l'abbattimento dello stadio: "Va ristrutturato il Meazza" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inter e Milan hanno intenzione di costruire un nuovo stadio, ma al momento non tutti sono d'accordo. Un gruppo di cittadini, radunatosi quest'oggi in piazza della Scala, di fronte al Comune di Milano, ha detto di no alla cementificazione e ha chiesto espressamente al Comune la ristrutturazione del Meazza. La manifestazione, promossa dal Comitato "Coordinamento San Siro - I cittadini fanno squadra", ha visto l'adesione anche di alcuni politici. Ad appoggiare l'iniziativa sono intervenuti alcuni...

