Milan-Parma, infortunio per Cornelius: problema al flessore per il danese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Andreas Cornelius ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 11 di Milan-Parma: l’attaccante è rimasto a terra dolorante a causa di un problema al flessore della coscia destra. Il danese ha fatto un tentativo per poter rimanere in campo, prima di dare forfait. D’Aversa inizialmente ha chiesto ad Inglese di riscaldarsi, ma probabilmente non ha ricevuto dall’ex Chievo le certezze necessarie per farlo entrare in campo. A sostituire il danese è stato invece Karamoh: da monitorare ovviamente le condizioni dell’ex Atalanta. Leggi su sportface

acmilan : ?? Il Maestro, il Divin codino e il Capitano ? 5 masterpieces against Parma at San Siro ?? Vota il tuo preferito… - 1913parmacalcio : Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ??… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - DriessenJelle : RT @AjaciedenEU: Vanavond: ?????????????? Newcastle - Tottenham #Sanchez #Alderweireld #Vertonghen ???? AC Milan - Parma #Ibrahimovic Bologn… - FDL_Mamz : RT @TeamMilanAC: #Memories AC Milan - Parma ?? 2009 ?? Marco Borriello ???? -