Mai più farfalline nella dispensa! Ecco un rimedio infallibile! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mai più farfalline nella dispensa! Ecco un rimedio infallibile! Le chiamano anche farfalline o tignole e hanno l’abitudine di gozzovigliare nelle nostre dispense. Sono degli insetti che si cibano degli alimenti secchi, per esempio la pasta, il riso, i cereali, la farina. Il loro habitat ideale è al buio e al caldo, sicché le nostre dispense casalinghe rappresentano un ambiente perfetto per la loro sopravvivenza. Circa il modo in cui le tarme arrivano nelle nostre case, di solito questo accade perché le tarme molto spesso si annidano nelle confezioni fin dal negozio. Ma può anche succedere che questi insetti siano semplicemente attirati dagli odori della dispensa, per loro irresistibili. Che fare se ne vedete una uscire da un ... Leggi su pianetadonne.blog

