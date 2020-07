L'Europa divisa davanti alla sfida del 5G cinese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Vecchio Continente fatica a trovare una linea unitaria sulla delicata questione del 5G. Se il Regno Unito ha optato per la messa al bando di Huawei, all'interno dell'Unione europea la situazione appare particolarmente frastagliata. Pur avendo introdotto alcune restrizioni, la Francia non ha intenzione di escludere alcun operatore, mentre in Germania il gigante tedesco Deutsche Telekom avrebbe addirittura rafforzato la propria partnership strategica con Huawei l'anno scorso. Pur con sfumature differenti, Parigi e Berlino hanno quindi scelto la linea morbida con i cinesi. Una linea morbida che – con pochi distinguo – viene fatta propria anche da Spagna e Austria. Nettamente contraria si sta invece mostrando la Polonia, che – su questo dossier – si è schierata a fianco degli Stati Uniti. L'Italia per il momento tentenna, nonostante non siano certo un ... Leggi su panorama

I due Presidenti scrivono la Storia e la foto simbolo fa il giro d’Europa

Consensi bipartisan per il doppio omaggio reso a Basovizza da Mattarella e Pahor. Successo della macchina organizzativa. «È una vittoria non solo mia ma della città intera», commenta soddisfatto Dipia ...

