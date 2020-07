Lecce-Fiorentina, Liverani: “Abbiamo pagato a caro prezzo la stanchezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta per 1-3 contro la Fiorentina: “Eravamo molto stanchi. Era la terza partita di fila e siamo arrivati senza energie. Purtroppo la condizione fisica è molto importante contro queste squadre“. Lo sguardo dell’allenatore dei pugliesi è rivolto però anche alla prossima gara, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza contro il Genoa: “Sarà fondamentale essere lucidi e non correre rischi inutili. Vogliamo ripartire dopo questa brutta gara. Purtroppo siamo contati, abbiamo oggettive difficoltà a livello di numeri. La stanchezza accentua le difficoltà“. Infine, Liverani ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Ne parleremo a fine campionato, ... Leggi su sportface

acffiorentina : 38' GHEZZZAAAAAAAAAAAAAAL! Punizione gioiello per il raddoppio Lecce ?? Fiorentina 0?- 2? #ForzaViola ??… - acffiorentina : PRIMO TEMPO | ?? Chiesa apre con un potente destro sotto l'incrocio. Pulgar sbaglia un rigore, ma Ghezzal firma u… - acffiorentina : Tre punti grazie alle reti di Chiesa, Ghezzal e Cutrone ?? Lecce ?? Fiorentina 1?-3? #ForzaViola ?? #LecceFiorentina - Skysurfer72 : @giampdisan @Marco562017 ... e comunque il Sassuolo 13 punti contro Fiorentina, Lecce, Bologna, Lazio e Juve... non contro 5 Brescia - Italiajin21 : Lecce 1-3 Fiorentina | Chiesa, Ghezzal and Cutrone Score in Comfortable ... -