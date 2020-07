Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina: Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu; Babacar, Farias. All. Fabio Liverani. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Giuseppe Iachini. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

