Juventus, il Sassuolo certifica la crisi. Astinenza da vittorie, difesa disattenta e CR7 in ombra: fiato corto per lo sprint scudetto (Di giovedì 16 luglio 2020) Pirotecnico pareggio fra Juventus e Sassuolo con 3 gol a testa e tante occasioni da ambo le parti. Partita divertente per gli appassionati di calcio, un po’ meno per i tifosi bianconeri disabituati a vedere la propria squadra in completa balia degli avversari. Era già successo contro il Milan nel netto ko per 4-2. Contro l’Atalanta sono serviti 2 rigori per acciuffare un punto. Contro il Sassuolo invece solo un super Szczesny ha tenuto in piedi un pareggio importante per la corsa scudetto, ma che di fatto apre una crisi. Foto Getty / Marco LuzzaniIl portiere polacco è risultato il migliore in campo, nonostate 3 gol subiti, il che la dice abbastanza lunga sulla prestazione dei compagni. Juventus che parte sempre forte, poi cala alla distanza e senza i ... Leggi su sportfair

