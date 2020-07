Istat, a giugno prezzi in calo dello 0,2 per cento (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dati Istat sui prezzi di giugno: in Italia ancora deflazione con l’indice che ha registrato un -0,2 per cento. ROMA – I dati Istat sui prezzi di giugno confermano una deflazione. Secondo quanto precisato dall’Istituto di statistica, su base annuale c’è stato un calo dello 0,2% nonostante l’aumento minimo (+0,1%) rispetto al mese di aprile. “La flessione dei prezzi al consumo su base annua, registrata per il secondo mese consecutivo – si legge nel commento dell’Istituto citato da La Repubblica – continua ad essere il prodotto di spinte contrapposte: quelle deflazionistiche provenienti dai prezzi dei Beni energetici e quelle al rialzo ... Leggi su newsmondo

I dati Istat sui prezzi di giugno: in Italia ancora deflazione con l’indice che ha registrato un -0,2 per cento. ROMA – I dati Istat sui prezzi di giugno confermano una deflazione. Secondo quanto ...

Schizzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa: dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%), dalla verdura (+4,6%) alla frutta (+11,5%) ma anche carne (+2,7%), in controtendenza con l’andamento genera ...

Schizzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa: dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%), dalla verdura (+4,6%) alla frutta (+11,5%) ma anche carne (+2,7%), in controtendenza con l'andamento genera ...