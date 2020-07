In Italia il primo farmaco per curare l’emicrania in modo specifico: “Riduce il numero di attacchi del 50 per cento” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arriva un nuovo farmaco per combattere l’emicrania Arriva in Italia galcanezumab, un farmaco per combattere gli attacchi di emicrania sia nelle forme episodiche che in quelle croniche e refrattarie a precedenti terapie preventive. Sviluppato da Lilly, galcanezumab appartenente alla classe degli anticorpi monoclonali anti-Cgrp. “Gli studi clinici dimostrano che galcanezumab induce una riduzione del numero di giorni di emicrania di almeno il 50 per cento nel 62 per cento dei pazienti affetti dalla forma episodica (forma cronica 28 per cento), di almeno il 75 per cento nel 39 per cento dei casi e del 100 per cento nel 16 per cento dei soggetti trattati”, dichiara ad Adnkronos Piero Barbanti, presidente eletto Anircef (Associazione neurologica Italiana per la ricerca sulle ... Leggi su tpi

