In Italia i campioni omaggio Amazon nel programma ufficiale Product Sampling (Di mercoledì 15 luglio 2020) Finalmente anche in Italia è possibile beneficiare di campioni omaggio Amazon, dei prodotti in prova che lo store invia ai clienti per fargli testare la loro qualità e magari invogliarli per un futuro acquisto. Il programma specifico si chiama Product Sampling e prevede l'invio a domicilio di prodotti di marche già molto note al pubblico oppure appena lanciate. Naturalmente i prodotti in test sono presentati in confezioni magari più piccole ma è possibile comunque verificarne l'effettiva qualità per una futura eventuale recensione (assolutamente non obbligatoria e dunque solo volontaria). Tutte le informazioni relative ai campioni omaggio Amazon sono visibili direttamente ... Leggi su optimagazine

Per il team Hyundai Rally Italia si tratterà di una gara test in vista del Rally di Roma Capitale, evento valido per l'ERC e il CIR. Riprende questo fine settimana la stagione sportiva di Umberto Scan ...

Calcio: Mazzola "così padre Pio mi cambiò la vita"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sandro Mazzola devoto di Padre Pio. L'ex campione dell'Inter e bandiera del calcio italiano rivela a 'Famiglia cristiana' il suo legame con il frate delle stigmate. Il campione ...

