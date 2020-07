Hyper Scape: tutte le notizie da sapere sulla nuova uscita (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hyper Scape è il nuovo videogioco targato Ubisoft con gli antichi elementi di battaglia reale modernizzati e rivisitati ai giorni nostri. In questo articolo cercheremo di darvi tutte le notizie note fino ad ora come data ufficiale di lancio, prezzo, piattaforma e tanto altro. La versione beta di Hyper Scape è stata rilasciata il 12 luglio solo per PC mentre le versioni per Play Station e Xbox sono previste entro la fine dell’anno anche se ancora non si hanno date ufficiali. Il gioco è una battaglia ambientata nel lontano 2054. Il gioco è stato sviluppato da Ubisoft Montreal così come i grandi successi recenti quali Rainbow Six Siege e Assasin’s Creed Valhalla. Il gioco ospiterà 100 persone allo stesso tempo e verranno divisi in ... Leggi su esports247

esports247_it : Hyper Scape: tutte le notizie da sapere sulla nuova uscita - GamerRainz : Hyper Scape: #glizzy hahahahahhahahahahahha - couchtrece : Probando el Hyper Scape - marra_maluii : Monster presa, stasera si flexa su Hyper Scape. Qualcuno l'ha provato? #BattleRoyale #Ubisoft - _zWolfy : @Its_Lelalite @UbisoftItalia Hyper scape l'ho provato quando era ancora in closed beta, carino, ha molte meccaniche originali -