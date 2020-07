Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Conte: “Nei prossimi giorni scriveremo un accordo chiaro e trasparente. Questa è l’unica strada che potrà impedire la revoca della concessione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ieri è successo qualcosa di assolutamente inedito nella storia politica italiana. Il Governo ha affermato un principio, in passato calpeStato: le infrastrutture pubbliche sono un bene pubblico prezioso, che deve essere gestito in modo responsabile, garantendo la piena sicurezza dei cittadini e un servizio efficiente”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il premier Giuseppe Conte a proposito della definizione del dossier autostrade. “Non spetta al Governo accertare le responsabilità penali per il crollo del Ponte Morandi – aggiunge il presidente del Consiglio -. Questo è compito della magistratura e confidiamo che presto si completino questi accertamenti in modo da rendere giustizia a tutte le vittime di Questa tragedia. Il ... Leggi su lanotiziagiornale

