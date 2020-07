Firenze, difende un cagnolino e viene azzannato da un pitbull che gli stacca la falange (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un fiorentino 64enne è stato morso da un cane di razza pitbull riportando gravi ferite ad una mano. L’uomo stava passeggiando con il suo cane, ieri sera, in un’area verde in viale Guidoni, quando l’animale è stato aggredito dal pitbull che era scappato al guinzaglio del proprietario. Poco prima lo stesso pitbull si era avventato contro un cane di piccola taglia condotto al guinzaglio da una donna. Il pitbull morde l’uomo alla mano Il 64enne, temendo per l’incolumità del piccolo animale e della signora, si è avvicinato cercando di far desistere dalla presa il pitbull. Durante le fasi concitate, il pitbull ha morso l’uomo ad una mano procurandogli gravi lesioni in particolare a un dito. L’arrivo del personale sanitario ... Leggi su secoloditalia

Un fiorentino 64enne è stato morso da un cane di razza pitbull riportando gravi ferite ad una mano. L’uomo stava passeggiando con il suo cane, ieri sera, in un’area verde in viale Guidoni, quando l’an ...

