Fedez: Nuova denuncia del Codacons contro il rapper (Di giovedì 16 luglio 2020) A seguito del nostro precedente articolo dal titolo “Fedez furioso sui social, spuntano indagini compromettenti sul Codacons: ‘Sono nero’“, riceviamo nota stampa da parte del Codacons, a firma del Presidente Avv. Giuseppe Ursini, che ci chiede la pubblicazione della seguente rettifica. Procediamo quindi alla pubblicazione integrale del documento ricevuto. OGGI Fedez DIFENDE CHI HA MINACCIATO DI MORTE IL Codacons E AIZZA A BULLISMO E VIOLENZA SUL WEB Nuova denuncia del Codacons contro Fedez. L’associazione dei consumatori ha deciso di presentare una Nuova querela contro il rapper dopo le affermazioni rilasciate oggi dallo stesso sui suoi ... Leggi su kontrokultura

