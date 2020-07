Enrico Nigiotti cambio drastico non sembra neppure lui (FOTO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grande trasformazione per Enrico Nigiotti, il cantante appare irriconoscibile, il cambio look è drastico E’ in fase di trasformazione il cantante Enrico Nigiotti, che ha avuto in passato alcuni problemi di natura giudiziaria. Dopo un periodo non proprio felice Nigiotti ha deciso di cambiare il suo aspetto esteriore, apportando delle modifiche inaspettate. Noto per la sua capigliatura lunga e selvaggia, adesso il cambio look è davvero drastico. Il cantante ha tagliato i capelli selvaggi e adesso li porta corti sulla nuca e più lunghi al centro della testa. Un cambiamento inaspettato quello di Nigiotti, che era noto proprio per il suo aspetto non proprio curato. Da quando ha preso parte al ... Leggi su kontrokultura

RecensiamoMusic : #EnricoNigiotti riprogramma il tour nel 2021 - Date e biglietti - SkyTG24 : Enrico Nigiotti: nuovo look per il cantante - Ma_la_voglia : ENRICO NIGIOTTI HA TAGLIATO I CAPELLI - GammaStereoRoma : Enrico Nigiotti - Complici (feat. Gianna Nannini) - LiguriaNotizie : Rinviato a maggio 2021 io Tour teatrale di Enrico Nigiotti -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Nigiotti Enrico Nigiotti: i live sono tutti rinviati a maggio 2021 RLB Enrico Nigiotti: nuovo look per il cantante

Taglio corto o lungo? Capelli mossi o rasati a zero? Negli anni tante star di Hollywood hanno sorpreso il pubblico con cambi d’immagine davvero radicali, da George Clooney a Colin Farrell, da ...

Enrico Nigiotti ci dà un taglio, per la prima volta dopo anni dice addio ai capelli lunghi

Quale migliore occasione dell'estate per dare una svolta drastica al proprio look? Sono molte le star che lo stanno facendo, approfittando anche della "ritrovata libertà" dopo il lockdown, ma c'è qual ...

Taglio corto o lungo? Capelli mossi o rasati a zero? Negli anni tante star di Hollywood hanno sorpreso il pubblico con cambi d’immagine davvero radicali, da George Clooney a Colin Farrell, da ...Quale migliore occasione dell'estate per dare una svolta drastica al proprio look? Sono molte le star che lo stanno facendo, approfittando anche della "ritrovata libertà" dopo il lockdown, ma c'è qual ...