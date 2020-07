Di Berardino: tutela lavoratori mense e pulizie, prosegue impegno Regione Lazio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Questa mattina e’ stata siglata un’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil di Roma e Lazio rispetto alle problematiche occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi scolastici delle mense e delle pulizie. La riunione di quest’oggi ha rappresentato il momento conclusivo di un confronto svoltosi nell’ultimo mese, attraverso diversi incontri con le parti sociali nei quali e’ stata condivisa la necessita’ di individuare strumenti di sostegno al reddito e di permettere l’accesso agli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che operano in tale ambito ed in particolare rispetto a coloro la cui attivita’ e’ solitamente sospesa secondo il calendario scolastico.” “Come ... Leggi su romadailynews

