Coronavirus, Amsi: “Dal Bangladesh con certificati falsi, vanno responsabilizzati” (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – “Stiamo seguendo da vicino la questione dei cittadini positivi al Covid-19 provenienti dal Bangladesh. Purtroppo c’è anche un tema di non responsabilità personale: tanti di loro hanno fatto certificati falsi per uscire dal proprio Paese e arrivare in Italia. E questa è una cosa gravissima, perché oltre a dichiarare il falso rischiano di contagiare altre persone in altri Paesi”. Così il presidente dell’Associazione dei medici stranieri in Italia, Foad Aodi, intervistato sul tema dall’agenzia Dire. Leggi su dire

