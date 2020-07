Coranavirus, aumenta il numero dei contagi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) nelle ultime 24 ore torna ad aumentare in Italia il numero dei nuovi positivi al coronavirus. Questi infatti sono stati 162 contro i 114 di ieri. Diminuiscono però i decessi che passano dai 17 di ieri ai 13 di oggi. Il numero dei guariti è aumentato di 575 unità rispetto a ieri. Per effetto di questi dati dunque il numero degli attualmente positivi in Italia è diminuito nelle ultime 24 ore di ben 426 unità. Questo è quanto è emerso dall’ultimo bollettino della protezione civile per quanto concerne l’epidemia di Covid-19. Coronavirus: tornano a crescere i nuovi positivi ma calano i decessi e il totale degli attualmente positivi Esattamente, in Italia da quando ha avuto ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Coranavirus, aumenta il numero dei contagi nelle ultime 24 ore - Dome689 : RT @Open_gol: Coranavirus, aumenta il numero dei contagi: +162 (ieri erano 114). Cala il numero dei decessi: 13 (ieri erano 17) – Il bollet… - Open_gol : Coranavirus, aumenta il numero dei contagi: +162 (ieri erano 114). Cala il numero dei decessi: 13 (ieri erano 17) –… -