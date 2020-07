Chiara Ferragni in un’intervista, battuta piccante su Fedez: “Ho riscoperto le piccole cose…” (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nell’episodio numero 27 del nuovo programma di Fedez, chiamato Muschio Selvaggio, è stata effettuata un’intervista a Chiara Ferragni. Ogni giorno su Youtube va in onda un format condotto dal rapper e da Luis Sal incentrato sull’intrattenimento. La moglie del cantante è stata chiamata ad intervenire per parlare dei momenti salienti della sua vita professionale. Chiara ha spiegato da dove è cominciata la sua carriera e come ha fatto a raggiungere le vette di adesso. Durante il racconto, però, non sono mancate frasi piccanti verso suo marito. Il racconto sulla carriera di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista a Muschio Selvaggio in cui ha parlato in modo parecchio approfondito della ... Leggi su kontrokultura

repubblica : 'Liberate Britney Spears dal padre': Ferragni si unisce ai fan per l'appello - amarsimale_ : RT @edismyreligion: ho visto il podcast di fedez e luis, con ospite chiara ferragni e ad un certo punto fedez ha detto una cosa molto impor… - insanegirvl : RT @edismyreligion: ho visto il podcast di fedez e luis, con ospite chiara ferragni e ad un certo punto fedez ha detto una cosa molto impor… - Ammarvel_ : RT @edismyreligion: ho visto il podcast di fedez e luis, con ospite chiara ferragni e ad un certo punto fedez ha detto una cosa molto impor… - Gatizz7 : Vabbè TIZIANO BABY K E CHIARA FERRAGNI GAIA CIAONE?? #gaiagozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni e le foto (bellissime) a Forte dei Marmi con Leone Vanity Fair Italia Instagram: nasce il primo sindacato degli influencer

Creata in Gb un’associazione che difende i diritti di chi fa dei social il proprio lavoro ma viene discriminato. Si potrebbe mai immaginare uno sciopero dei selfie? Una protesta globale di milioni di ...

Britney Spears, da Chiara Ferragni a Rose MacGowan si scatena l’hashtag FreeBritney

Se ne parla da diversi mesi, ma solamente negli ultimi giorni l’hashtag FreeBritney ha ripreso slancio, riportando ancora una volta a galla il tema del presunto plagio mentale di Britney Spears ad ope ...

Creata in Gb un’associazione che difende i diritti di chi fa dei social il proprio lavoro ma viene discriminato. Si potrebbe mai immaginare uno sciopero dei selfie? Una protesta globale di milioni di ...Se ne parla da diversi mesi, ma solamente negli ultimi giorni l’hashtag FreeBritney ha ripreso slancio, riportando ancora una volta a galla il tema del presunto plagio mentale di Britney Spears ad ope ...