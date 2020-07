Attacco hacker agli account Twitter di molti vip (Di giovedì 16 luglio 2020) Ci sono anche Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos tra i Vip i cui account Twitter sono stati colpiti da un Attacco di hacker nella serata del 15 luglio 2020. Per alcuni minuti, sui profili del personaggi hackerati, sono comparsi tweet, poi cancellati, in cui venivano richieste donazioni in bitcoin. La gran parte dei post è stata poi cancellata. Twitter ha comunicato di essere al corrente del problema e che sta "studiando le contromisure per risolverlo" e allo stesso tempo ha deciso di sospendere temporanemante alcuni account "verificati".Secondo il giornalista informatico e debunker Paolo Attivissimo, "a causa della violazione di massa di account Twitter ha bloccato tutti gli account verificati, che ... Leggi su ilfogliettone

