Aspi: fonti, governo attende nuova proposta per scongiurare revoca (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Si attende una nuova proposta per chiudere il dossier Aspi e non procedere con la revoca delle concessioni autostradali. Lo dicono all’Adnkronos autorevoli fonti di governo. “Negli ultimi giorni il governo ha ritenuto insufficiente ben tre proposte pervenute da Aspi a fini transattivi – viene rimarcato – La terza è arrivata questa notte a Cdm ormai in corso. Ma il premier Giuseppe Conte e i ministri non hanno ritenuto soddisfacente neppure quest’ultima ed è per questo che si attende una nuova proposta che possa scongiurare la revoca”. L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

notizieit : Aspi: fonti, governo attende nuova proposta per scongiurare revoca - notizieit : Aspi: fonti, per M5S nuova proposta insufficiente - TV7Benevento : Aspi: fonti, per M5S nuova proposta insufficiente... - ontoxy : RT @RadioLuiss: ?? L'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in #Autostrade e l'uscita, diluita nel tempo, di Atlantia da #Aspi. È questa l'ip… - RadioLuiss : ?? L'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in #Autostrade e l'uscita, diluita nel tempo, di Atlantia da #Aspi. È que… -