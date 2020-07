Arsenal-Liverpool: che errore di Van Dijk, Lacazette fa 1-1 (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel match Arsenal-Liverpool, valido per la trentaseiesima giornata di Premier League 2019/2020, i padroni di casa hanno risposto all’iniziale vantaggio firmato da Sadio Mané con Alexandre Lacazette, che al 32′ ha trovato la rete del pareggio approfittando di un errore di Virgil Van Dijk. Il difensore olandese è infatti andato sotto pressione sul pressing dei gunners ed ha di fatto servito un assist a Lacazette, che da due passi ha battuto Alisson. Nonostante le proteste di Van Dijk per un presunto fallo, l’arbitro ha convalidato la rete. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

