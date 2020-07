Akinfenwa il calciatore forzuto e la più bella intervista post-partita di sempre. Con regalo di Klopp (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prendete tutte le interviste post-partita insipide e buttatele. Potete salvare forse quella in cui Ibrahimovic punta una giornalista di Sky e le dice: “cazzo guardi?”. Perché c’è un nuovo standard, un’asticella quasi insuperabile. L’intervista post-promozione in Championship di Adebayo Akinfenwa, detto The Beast. Questa: Centottanta centimetri di altezza per 101 kg di massa più o meno muscolare. Adebayo Akinfenwa era famoso ancora prima che il suo Wycombe facesse una di quelle piccole imprese che al calcio piacciono ancora un sacco: nel 2012 viene acquistato dai propri tifosi, nel 2014 si salva da una potenziale retrocessione tra i dilettanti, nel 2018 è promosso in League One, all’inizio di questa stagione aveva solo 9 ... Leggi su ilnapolista

