Tutto quello che sappiamo sul Samsung Galaxy Z Fold 2, il miglior pieghevole 2020? (Di martedì 14 luglio 2020) Quanto ne sappiamo del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2, il prossimo pieghevole top di gamma del produttore sudcoreano? Abbastanza e come riportato anche nella giornata di ieri, apprendiamo che il suo lancio potrebbe pure avvenire non il 5 agosto (come previsto in un primo momento) ma nel corso del mese di settembre. Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Fold 2 sono di certo riconducibili ad una vera ammiraglia della serie. Il display principale, quello che si piega verso l'interno come un libro, presenterà un pannello Super AMOLED pieghevole da 7,7 pollici (Y-OCTA) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La tecnologia di protezione UTG per il vetro ultra sottile dovrebbe rendere solo un lontano ... Leggi su optimagazine

Rinaldi_euro : Ormai siamo in #pandemocrazia dove tutto è giustificato in nome dalla pandemia. Neanche Orwell sarebbe riuscito a… - fabfazio : Grazie per tutto quello che fate. - vogue_italia : Tutto quello che dovete sapere sulla suite più bella di Ravello ?? - _pourlamour_ : RT @softmvlfoy: quando pensate di sapere tutto, non mi riferisco solo a quello successo alla mia amica @hogvaarts ma in generale, mi fate r… - WorbasCello : RT @xhappinessnaudi: Non imporre le tue qualità, fatti amare per tuoi difetti. Tutto quello che è scontato, stanca. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Tutto quello che sai sull'immigrazione è falso - Manifestazione Radicali Cuneo Radicali.it Attenzione al malware Android che ti ruba i dati bancari: l’hanno già scaricato in 10mila

La sicurezza del Play Store di Android è sicuramente migliorata rispetto a pochi anni fa, eppure il negozio digitale di app che fa capo a Google non è esente da falle che permettono ancora a pericolos ...

L'Italia del 1940: il Paese sull'orlo della guerra nel nuovo romanzo di Leonardo Gori

Da vent'anni esatti Bruno Arcieri, personaggio nato dalla fantasia dello scrittore toscano Leonardo Gori nel 2000, è uno dei personaggi più seguiti della narrativa italiana. In questa doppia decade, i ...

La sicurezza del Play Store di Android è sicuramente migliorata rispetto a pochi anni fa, eppure il negozio digitale di app che fa capo a Google non è esente da falle che permettono ancora a pericolos ...Da vent'anni esatti Bruno Arcieri, personaggio nato dalla fantasia dello scrittore toscano Leonardo Gori nel 2000, è uno dei personaggi più seguiti della narrativa italiana. In questa doppia decade, i ...