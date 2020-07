“Sì, è lei”. Naya Rivera: purtroppo è tutto vero. La conferma nel cuore della notte (Di martedì 14 luglio 2020) Non c’è più speranza per Naya Rivera. Il corpo recuperato dalle acque del lago Piru in California è quello della 33enne attrice di “Glee” scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio Josey di quattro anni. Lo hanno confermato le autorità della Ventura County. Membri del cast della fortunata serie in onda sulla Fox dal 2009 al 2015, in cui Naya aveva interpretato per sei stagioni la parte di una cheerleader lesbica della William McKinley High School di Lima nell’Ohio, si sono uniti ai familiari in una catena umana sulle rive del lago che alla giovane attrice è risultato fatale. Il personaggio di Santana Lopez aveva avuto un impatto positivo per adolescenti di allora ... Leggi su caffeinamagazine

