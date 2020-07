Sharon Fonseca e Vacchi saranno genitori di una femminuccia (Di martedì 14 luglio 2020) Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi hanno condiviso sui social il momento in cui hanno scoperto di aspettare una femminuccia Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi a Novembre diventeranno genitori di una femminuccia: lo hanno comunicato loro stessi con un post su Instagram, in maniera molto originale. I due hanno infatti pubblicato sui social un video in cui (insieme al loro inseparabile amico a quattro zampe), mentre si tengono per mano, vengono avvicinati da un piccolo velivolo che poi incomincia a rilasciare nella loro direzione della polverina rosa. View this post on Instagram We’re happy to share with you our baby’s gender reveal @sharFonseca #gvlifestyle A post shared by ... Leggi su zon

zazoomblog : Gianluca Vacchi svelato (in modo spettacolare) il sesso del bebè che aspetta dalla sua Sharon Fonseca! (Video) -… - IsaeChia : #GianlucaVacchi, svelato (in modo spettacolare) il sesso del bebè che aspetta dalla sua #SharonFonseca! - fedram67 : Che cafonata ??????? - irenestorti1 : RT @tempoweb: Maschio o femmina? #GianlucaVacchi annuncia il sesso del suo bambino con una fumata [GUARDA IL VIDEO] - tempoweb : Maschio o femmina? #GianlucaVacchi annuncia il sesso del suo bambino con una fumata [GUARDA IL VIDEO]… -